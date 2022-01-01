السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بسبب التقلبات الجوية.. تأجيل افتتاح معهد محاماة أسيوط لـ10 يناير

المحامين
المحامين

قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين مقرر معهد المحاماة، إنه تم تأجيل افتتاح معهد محاماة أسيوط، الذي كان من المقرر افتتاحه يوم 3 يناير الجاري، على أن يكون يوم 10 يناير، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بنقابتي شمال وجنوب أسيوط، بقاعة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.

وقال محمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، إنه تم التنبيه على المقيدين بالمعهد بضرورة الحضور، وعدم تجاوز النسبة المقررة للغياب، والالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما بدأت نقابة المحامين، منذ صباح اليوم، الأول من يناير لعام 2022، في تلقي طلبات التجديد لعضوية النقابة للعام الجديد، ورسوم الاشتراكات، وذلك بنادي المحامين النهرى فى المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

وشهد اليوم الأول للتجديدات تواجد المحامين على اختلاف درجات قيدهم، على منافذ التجديد بانتظام في ظل تيسيرات كبيرة للمحامين ملتزمي التجديد سنويا.

ونظرًا لعدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تجديد الاشتراك السنوي بعد القرار الصادر من نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 27 ديسمبر 2020، فيستمر العمل بنظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية، وذلك للمحامين المسددين الاشتراكات عام 2021 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كل محافظات الجمهورية.

ويتم توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك في مقار النقابات الفرعية لاستلامها.

ولا يطلب ممن يحمل بطاقة النقابة عام 2021 أي مستندات أخرى خلاف بطاقة النقابة لسداد اشتراك عام 2022 ويخطر فقط بما عساه يكون مطلوبًا من تقديمه أو استكماله.

نقيب المحامين نقابة المحامين الأحوال الجوية فيروس كورونا سوء الأحوال الجوية جامعة الأزهر كلية أصول الدين

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2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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