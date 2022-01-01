السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كيما» تطرح مزايدة علنية لبيع 135 وحدة سكنية بمشروع أسوان

كيما
كيما

كشفت شركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن طرح مزايدة علنية لبيع حصة شركة كيما لعدد 135 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما .

ووفقا لمنشور للشركة حصلت “الدستور” عليه أن الوحدات السكنية على امتداد أسوان 2 وذلك بين أصحاب المعاشات وأسر المتوفين قاطني السكن الإداري ممن لهم مبالغ مودعة بجمعية وليسوا أعضاء بالجمعية ومقابل تسليم السكن الإداري .

قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصنع كيما الجديد يكشف مدى اهتمام الدولة بتنمية الصعيد.

وأضاف لـ"الدستور"، أن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة المصنع يعد تكريما لجميع من بذل مجهودا لإنشاء هذا المصنع العظيم، موضحا أن منتج كيما أصبح يجول العالم حاليا ويتوج بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس كيما إلى أن الرئيس مهتم بالصناعة في مصر وتوطين الصناعة المصرية خاصة الصناعة في جنوب الوادي كون أن جنوب الوادي كان يشتكي من عدم الاهتمام به حاليا تم إنشاء مصنع كيما الجديد بتكلفة استثمارية 12 مليار جنيه مما يدعم التنمية في الصعيد ويوفر فرص العمل .

وأوضح أن المشروع يضع مصر في مصاف الدول الأكثر تصديرا للأسمدة في المنطقة، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا .. 1570 طن يوريا يوميا، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في توفير 150 ميجاوات في الساعة للشبكة القومية.

وأكد أن الشركة القابضة ضخت نحو 11.6 مليار جنيه (قبل تحرير سعر الصرف) لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والأمونيا.

وأشار إلى أن المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات، ويوجه جزء كبير منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، ولا سيما أنه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا.

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