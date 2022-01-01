بالأسماء.. إصابة 7 عمال في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسكندرية - مطروح»

أصيب اليوم السبت، 7 عمال من محافظة كفر الشيخ في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: لؤي محمد مصطفى 34 سنة، سمير عبدالمنعم عبدالجواد 50 سنة، عادل السعيد عبدالعزيز 48 سنة، مصطفى محمد أحمد أبو علي 27 سنة، محمد عبدالسلام رزق أحمد 26 سنة، محمود مرسي محمد مرسي 26 سنة، أحمد فوزي علي السكري 32 سنة، اشرف محمد احمد 18 سنة، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.