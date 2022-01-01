تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة بولاق الدكرور لـ 4 يناير

قررت محكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة بولاق الدكرور، لجلسة 4 يناير الجاري.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى نسمة ع. م.، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء «سيدتين» وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و«شقيقهما» حسين م. ع.، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور