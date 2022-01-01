السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة بولاق الدكرور لـ 4 يناير

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة بولاق الدكرور، لجلسة 4 يناير الجاري.

البداية كانت بتلقي  قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى نسمة ع. م.، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء «سيدتين» وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و«شقيقهما» حسين م. ع.، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة. 

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور

 

مديرية أمن الجيزة محاكمة المتهمين تأجيل محاكمة بولاق الدكرور خلافات الجيرة جنوب الجيزة قسم شرطة أمن

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