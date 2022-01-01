السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاش شهر يناير 2022 والشرائح المالية للمتقاعدين

صرف المعاشات
صرف المعاشات

يحظى موعد صرف معاش شهر يناير 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل مع الساعات الأولى من العام الجديد، ولذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الصرف وفقا للشرائح المالية المعتمدة من هيئة التأمينات و نصوص قانون التأمينات الخاصة بأحقية المعاش و منافذ صرف المعاشات المعتمدة.

موعد صرف معاش شهر يناير 2022

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم السبت 1 يناير 2022 في صرف المعاش للمتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش المنصوص عليه في القانون بـ60 عاما بجميع المنافذ المعتمدة وفقا للشرائح المالية المعتمدة والتي تنقسم إلى:- 

  • الشريحة الأولى:- يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه والبالغ عددهم 4 ملايين مواطن يومي 1 و 2 يناير.
  • الشريحة الثانية:- يتم صرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 والأقل من 2000 جنيه والبالغ عدهم 3.5 مليون مواطنين يومي 3 و 4 يناير.
  • الشريحة الثالثة:- يتم صرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه وعددهم 3 ملايين مواطن يومي 5 و 6 يناير.
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نصوص قانون التأمينات الخاصة بأحقية المعاش 

وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية فإن المعاش الشهري يتم صرفه لأصحاب الملفات التأمينية الذين يبلغ سنهم سن الـ60 وهو سن التقاعد المتعرف عليه مع توافر مدة إشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرا بمدة فعلية 10 سنوات على الأقل أو مدة 180 شهر لمدة 15 سنة بزيادة خمس سنوات مدة التعاقد مع المؤسسة.

فيما يستحق أيضا المعاش الشهري صاحب العجز الكلي أو النصفي وفقا للتقارير الطبية أو عند الوفاة حيث يبلغ عدد المستحقين للمعاش في الوقت الحالي في مصر قرابة من 10 ملايين و 662 ألف و 239 مواطن.

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منافذ صرف المعاشات المعتمدة

وتعمل هيئة التأمينات الاجتماعية على تعقيم كافة منافذ التي خصصتها لأصحاب المعاشات قبل موعد صرف معاش شهر يناير 2022 حيث يمكن الصرف من الأماكن التالية:-

  • مكاتب هيئة البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك Atm.
  • فروع البنوك في القرى.
  • بنك ناصر.
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وائل لطفي

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