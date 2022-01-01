أميرة مجاهدة: «فنجان دانتيل» أول مبادرة نسائية تدعم المرأة نفسيا بالاستشفاء بالفن

أجواء طربية وفنية ذات طابع نسائي بلمسة فنية هدفها دعم السيدات نفسيا وتبديل ضغوطات الحياة بروح من البهجة والفرح باحتساء فنجان دانتيل.

التقت «الدستور» في بث مباشر مع أميرة مجاهد مؤسس مبادرة «فنجان دانتيل»، لتقول إنه لاستقبال العام الجديد كان لابد من تخصيص فعالية نسائية بأجواء مختلفة لمنح الروح والطاقة الإيجابية للمشاركات من النساء.

وقالت «أميرة» إن المبادرة هي أول مبادرة نسائية تدعم المرأة نفسيا بالاستشفاء بالفن، من خلال فنون عدة منها الكتابة العلاجية، العلاج بالفسيفساء، العلاج بالرسم، علاوة على فقرات فنية طربية يستمتعن فيها النساء المشاركات بوقتهن.

وأوضحت أن الاستشفاء بالفن ليس ملف ترفيهي أو تكميلي، لكن آن الأوان ليكون جانب أساسي في حياتنا لما يحدثه من فارق كبير في الحالة النفسية والمزاحية للتخلص من الطاقة السلبية الناتجة من ضغوطات الحياة والمسؤوليات الحياتية، وهذا ما استشعرته مؤسسة الفكرة قبل تدشينها، لتقرر أن تلامس فكرتها الواقع الحياتي للسيدات من خلال مشاهدة كورال نسائي لفنانة تونسية لتجد أن حالتها المزاجية الشخصية تحسنت بالفعل، وأن هناك ردود فعل ومشاركات إيجابية تتفق مع التغيير النفسي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءلت مؤسسة المبادرة عن أن سبب تغيير حالتها المزاجية هو مجرد مشاهدة المقطع المرئي للكورال الغنائي، أم أن الفن بالفعل له دور أساسي في التغيير النفسي، ليتوالي البحث في خطواتها ولتستلم الفكرة لتطبيقها لسيدات عروس البحر المتوسط، لتستقبل عام جديد بفاعلية ملهمة ورؤية مختلفة بمشاركة خبيرة علم الفلك دكتورة أميرة عبد السلام وخبيرة فن الاتيكيت الدكتورة دعاء بيرو والختام بجلسة طربية غنائية بمشاركة الفنانة أمنية عبده.

وتابعت أن هناك جلسات تخصصت في دعم السيدات العاملات نتيجة الضغط النفسي الذي يسببه الحياة العملية، وجلسات للمرأة المعيلة المتحملة مسؤوليات أسرتها، في جلسات خاصة غير معلنة، ليتبعها جلسات تكميلية عامة من خلال منصة القهوة البحرية الرقمية.

وتحلم بأن تتوسع بمبادرتها لتتواجد بين النساء البسيطات في القرى المهمشة والأكثر احتياجا، للتخفيف عنهم من خلال الأنشطة الفنية والتشاركية المختلفة، وسماع ما تحويه صدورهم مع توجيه النصائح والاستشارات من خلال المتخصصين وذلك لدعمهم نفسيا والرفع من روحهم المعنوية لإكمال حياتهم.

لينك اللايف

https://fb.watch/adW_KQlAcD/

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أميرة مجاهدة: