الأنبا توما حبيب يشارك في حفل بداية العام الجديد بدار العائلة المقدسة لرعاية الأيتام

شارك صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في حفل دار العائلة المقدسة لرعاية الأيتام بالخزندارية، التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد، بحضور نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشيّة، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمن الحفل الترانيم الروحية، والفرق الموسيقية، والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى فقرة التحطيب، وعرض الكونغ فو.

وتضمن اليوم أيضًا حوار أبوي حوار مع صاحبي النّيافة، ثم اختتم اليوم بالبركة الرسولية الختامية من نيافتهما للحاضرين.

خدمة التعليم المسيحي بكاتدرائية القديس مرقس تحتفل ببداية العام الجديد

وفي سياق آخر احتفلت أمس الجمعة، خدمة التعليم المسيحي بكاتدرائية القديس مرقس، بداية العام الجديد، بحضور صاحبي النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للايبارشية، والآباء الكهنة، رعاة الكاتدرائية، بالإضافة إلى راهبات قلب يسوع المصريات، وخدام التربية المسيحية بالكاتدرائية.

وألقى نيافة الأنبا دانيال لطفي، كلمة تشجيع وتهنئة للمخدومين، والخدام، وحثهم على الخدمة، ومواصلة روح المحبة المجانية، التي تظهر في خدماتهم.

وقامت خدمة التعليم المسيحي بتوزيع هدايا عيد الميلاد المجيد على المخدومين، والخدام وجميع الحاضرين، كما تم الاحتفال بأعياد الميلاد لشهور أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر.

الأنبا بشارة يشارك كنيسة مار جرجس والأم تريزا احتفال الأطفال بختام العام بأبو قرقاص البلد

ومن جهته شارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، احتفال الأطفال بختام العام الحالي، بكنيسة مار جرجس والأم تريزا أبوقرقاص البلد.

كان في استقبال نيافته الأب مايكل وليم، راعي الكنيسة، وجميع خدام وخادمات التعليم المسيحي بالكنيسة. واختتم نيافته اللقاء بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة خدام الكنيسة، كما قدم نيافته كلمة شكر للحاضرين، لمجهوداتهم وتضحياتهم، لتكوين جيل يشهد للمسيح.