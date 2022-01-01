السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط تهريب 22 «مطواة» و3 سيوف بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك، الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج اشتبه أحمد عمر عجمي فى راكب مصرى قادم من جنوب أإريقيا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هانى نادى، مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وبالعرض على حمدى حافظ، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف مصطفى عبد الفضيل، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 مطواة حادة مختلفة الأحجام والأشكال، وخنجر، و3 سيوف مختلفة الأحجام، بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مطار القاهرة الدولي قانون الأسلحة والذخائر تهريب عدد من الأسلحة البيضاء قانون الجمارك قانون الإستيراد والتصدير شركة مصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة العبث بأدلة قضية كريم الهواري

اليوم.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري بالتسبب في وفاة 4 أشخاص

تفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى بشأن أسعار البنزين الجديدة

وصول أقارب «كريم الهوارى» لحضور جلسة محاكمته فى دهس 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال