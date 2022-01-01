إحباط تهريب 22 «مطواة» و3 سيوف بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك، الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج اشتبه أحمد عمر عجمي فى راكب مصرى قادم من جنوب أإريقيا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هانى نادى، مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وبالعرض على حمدى حافظ، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف مصطفى عبد الفضيل، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 مطواة حادة مختلفة الأحجام والأشكال، وخنجر، و3 سيوف مختلفة الأحجام، بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.