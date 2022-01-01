السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة تصويرية لأجنبي قتل زوج شقيقته في دار السلام

جريدة الدستور

قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، حبس شخص يحمل جنسية إحدى الدول لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوج شقيقته "بعلقة موت"؛ بسبب خلافات مالية، وجرى اقتياد المتهم لمسرح الجريمة وإجراء معاينة جرى تصويرها بالصوت والصورة ومثل المتهم جريمته

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من الأهالي ما يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادى، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص عُثر على جثة أحد الأشخاص، أجنبي الجنسية، داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق زوجته، يحمل ذات الجنسية؛ بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار، حتى تمكنت الشرطة من ضبطه وتقديمه لجهات التحقيق.

معاينة تصويرية دار السلام قتل حبس نيابة دار السلام الجزئية خلافات مالية علقة موت

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

اليوم.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري بالتسبب في وفاة 4 أشخاص

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة العبث بأدلة قضية كريم الهواري

تفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى بشأن أسعار البنزين الجديدة

وصول أقارب «كريم الهوارى» لحضور جلسة محاكمته فى دهس 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال