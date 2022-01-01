معاينة تصويرية لأجنبي قتل زوج شقيقته في دار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، حبس شخص يحمل جنسية إحدى الدول لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوج شقيقته "بعلقة موت"؛ بسبب خلافات مالية، وجرى اقتياد المتهم لمسرح الجريمة وإجراء معاينة جرى تصويرها بالصوت والصورة ومثل المتهم جريمته

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من الأهالي ما يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادى، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص عُثر على جثة أحد الأشخاص، أجنبي الجنسية، داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق زوجته، يحمل ذات الجنسية؛ بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار، حتى تمكنت الشرطة من ضبطه وتقديمه لجهات التحقيق.