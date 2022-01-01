السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

شرح «حقوق الطفل» بالدراسات الاجتماعية لطلاب رابعة ابتدائي على «مدرستنا1»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أذاعت قناة مدرستنا للمرحلة الابتدائية، شرح درس "حقوق الطفل"، مادة "الدراسات الاجتماعية"، لطلاب "الصف الرابع الابتدائي".

وقالت القناة خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للطلاب، في ضوء تدريب رقم (1) صفحة (92) من الكتاب المدرسي، تعالوا طلاب "الصف الرابع الابتدائى" نستنتج أنواع حقوق الطفل من كل صورة كما درسناها من قبل، مع الإجابات والشرح المبسّط.

كما طالبت الطلاب، بمشاهدته من خلال الفيديو التالي من درس "حقوق الطفل"، مادة "الدراسات الاجتماعية".

وأكدت القناة أنه فى حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية جدول امتحانات المرحلة الابتدائية على أن تبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، والشهادة الإعدادية يوم 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن مفاجأة استكمال باقي منهج التيرم الأول لمادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع لما بعد الإجازة الصيفية.

وكشف شوقي، عن تفاصيل القرار، قائلا إنه سيتم ترحيل باقي منهج التيرم الثاني للعام التالي وذلك لأن منهج التيرم الأول يحتاج ١٨٠ يوم لدراسته، وتابع لأن تم وضعه طبقا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراسي العالمي، ولكن العام الدراسي في مصر ١٠٠ يوم، مشدداً أنه لذلك نحتاج لإعادة تطوير العام الدراسي وإلى أن يحدث ذلك سنستمر بكتاب التيرم الأول للفصل الدراسي الثاني حتى ينتهي العام الدراسي ثم يتم استكمال دراسة كتاب التيرم الثاني (بعد الإجازة الصيفية).

وتنطلق امتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، منتصف شهر يناير المقبل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، خوفاً على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا المستجد

الشهادة الاعدادية التواصل الاجتماعي وزير التربية والتعليم التعليم الفنى التربية والتعليم المديريات التعليمية الدكتور طارق شوقي الكتاب المدرسى موقع التواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي

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