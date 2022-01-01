السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في اتهام شخص بتقييد «كلب» داخل كمبوند بالتجمع الخامس

كلب
كلب

تباشر جهات التحقيق، اليوم السبت، إجراءتها في اتهام شخص بتقييد "كلب" من قدميه داخل كمبوند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة..

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد "كلب" من قدميه داخل كمبوند سكنى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. 

وضبطت الأجهزة الأمنية مرتكب الواقعة (فرد أمن إدارى بالكمبوند المشار إليه)، والذى أنكر قيامه بتعذيب الكلب، وأقر بقيامه بتقييده للسيطرة عليه وإخراجه من الكمبوند حفاظًا على سلامة السكان. 

وأضاف بقيامه بإطلاق سراحه عقب إخراجه من الكمبوند، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية أمن كشف ملابسات أجهزة الأمنية منطقة التجمع الخامس تعذيب الكلب

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