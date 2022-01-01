التحقيق في اتهام شخص بتقييد «كلب» داخل كمبوند بالتجمع الخامس

تباشر جهات التحقيق، اليوم السبت، إجراءتها في اتهام شخص بتقييد "كلب" من قدميه داخل كمبوند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة..

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد "كلب" من قدميه داخل كمبوند سكنى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية مرتكب الواقعة (فرد أمن إدارى بالكمبوند المشار إليه)، والذى أنكر قيامه بتعذيب الكلب، وأقر بقيامه بتقييده للسيطرة عليه وإخراجه من الكمبوند حفاظًا على سلامة السكان.

وأضاف بقيامه بإطلاق سراحه عقب إخراجه من الكمبوند، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.