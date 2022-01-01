الطريقة العزمية بأسوان تنفى علاقاتها بأى أنشطة تجارية خلاف العمل الدعوى

أصدرت الطريقة العزمية الصوفية، بمحافظة أسوان، بيانًا حذرت فيه من تداول البعض لاسم الطريقة للقيام بأعمال تجارية واقتصادية، وهذا أمر يخالف القانون والأعراف الذي أنشأت من أجله الطرق الصوفية، ولذلك فإنه في هذا الصدد.

ونفت الطريقة العزمية بمحافظة أسوان علاقتها بأى أعمال أو أنشطة بخلاف الأنشطة الدعوية والدينية التى تقوم بها الطريقة داخل محافظة أسوان وخارجها وهذا للعلم والإحاطة.

وقال الشيخ خالد عبد الباسط نائب الطريقة العزمية بمحافظة أسوان، إن البعض يسعى خلال الفترة الأخيرة، لجني مكاسب تجارية على حساب أسم الطريقة العزمية وهذا ما نرفضه شكلاً وموضوعاَ وسنتصدى لمن يقومون بهذه الأعمال بكل قوة حتى يتراجعوا عن هذه الأفعال النكراء التى لا يرضاها الدين أو الشرع .

وتابع "عبد الباسط": “ينوه أبناء الطريقة العزمية بأسوان وجميع المحبين بأنه ليس للطريقة العزمية بأسوان أي علاقة بأي مكاتب سفريات للخارج أو أي أنشطة تجارية أخرى، وأن نشاط الطريقة بأسوان يقتصر على النشاط الدعوي فقط وليس لها علاقة بأي أشخاص أو جمعيات من قريب أو بعيد بهذا الشأن، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وهذا للعلم والإحاطة، ونحذر المخالفين أنه سيتم اتخاذ الطرق القنوات الشرعية والقانونية من أجل التصدي لذلك الأمر” .

وأوضح " عبدالباسط" أن التصوف الإسلامي هو علاقة بين العبد وربه، والطرق الصوفية تسعى لتعريف المريد بحقيقة المنهج الإسلامى الربانى، أم الأمور والأعمال الدنيوية لامكان لها فى ساحات الصوفية فهذه الساحات والزوايا ما فتحت إلا لذكر الله وعبادته، ويجب على جميع المريدين الذين ينضمون للطرق الصوفية أن يعلموا ذلك جيداً حتى لا يعتقد أى شخص أن الطرق الصوفية عبارة عن شركات أو جمعيات يتم الإنضمام والدخول لها من أجل المنفعة أو المصلحة .