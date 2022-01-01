بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أول جلسات محاكمة كريم الهواري نجل رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة، في اتهامه بدهس 4 طلاب في حادث تصادم الشيخ زايد.

وتنشر "الدستور" أقوال المتهم من واقع التحقيقات عقب التحفظ عليه مصابا داخل مستشفى خاص بمنطقة العجوزة.

أقوال المتهم

أنكر المتهم كريم الهواري خلال التحقيق قيادة سيارته تحت تأثير مادة كحولية ومادة مخدرة الكوكايين، وقال: “لم أتجاوز السرعة المقررة للمرور داخل المدن ولم أقم بقيادة السيارة بطريقة ينجم عنها الخطر”.

وقال المتهم: “اللي حصل إن يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 كنت خارج مع أصحابي بمنطقة طريق إسكندرية الصحراوي اسمها (أوف كايرو)، خلصت خروج مع أصحابي وراجع في الطريق وكانت حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم 10 ديسمبر 2021، روحت من طريق إسكندرية الصحراوي وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الأهلي في شارع النزهة، وبعد ما عديت البوابة بحوالي 800 متر تقريبا، فوجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها أغمي عليا، ومحستش بنفسي غير وأنا في المستشفى، يوم 10 ديسمبر حوالي الساعة الواحدة صباحا بشارع النزهة الشيخ زايد أثناء ذهابي إلى البيت كنت بمفردي وكانت الرؤية واضحة وعدد السيارات قليلة والإضاءة واضحة بسبب وجود أعمدة الإنارة".

وأضاف الهواري: «كنت متجه في شارع النزهة اتجاه المحور المركزي ولم أرى السيارة التي كانوا يستقلونها المتوفيين إلى رحمة الله إلا وقت الحادثة وفوجئت بها».

أقوال الشهود

وقال "أحمد. م" ۲۳ سنة - طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه وحال استقلاله لمركبته الآلية أبصر مركبة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة لم يدركها، إلا لدى سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة تصادمها بمركبة المجني عليهم، كما شاهد ما ألم بالمتهم من جرح على حاجبه وشكواه من آلام الركبة، وبينما يساعده على الخروج من مركبته وقف أمامه فاشتم راحة الخمر تفوح منه، وهاتف أحد الأشخاص لنقله بمركبتها وغادر مسرح الحادث.

إحالة المتهم

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري إلى محكمة الجنايات المختصة في اتهامه بقتل 4 وحيازة كوكايين مخدِّر بقصد التعاطي.

وقال النائب العام في بيان: «أمر المستشار النائب العام، الإثنين الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى».

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها موقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول.