السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة دار السلام لـ«الجنايات»

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أحالت النيابة العامة، اليوم السبت، 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة دار السلام.

‎‏البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة دار السلام، من أحد المواطنين مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بجوار منزله بدائرة القسم.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور الدولة بـ حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

إحالة تشكيل عصابي 5 أشخاص التنقيب الاثار دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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