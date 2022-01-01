استمرار موجة الطقس السييء والأمطار بشمال سيناء

استمرت موجة الطقس السييء في محافظة شمال سيناء اليوم السبت.. حيث شهدت مختلف مدن المحافظة أمطارًا متوسطة مصحوبة بموجة من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة مما أثر على كافة مظاهر الحياة في المحافظة.

وتسببت الأمطار في تجمع كميات من المياه في الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومخارج ومداخل الكبارى بمدينة العريش وباقي مدن المحافظة، وفضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج.. فيما شهدت الطرق الرئيسية حذرا من السائقين وقائدي السيارات تجنبا لوقوع حوادث.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.. معلنا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

ومن جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، وأن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية.