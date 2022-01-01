السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة العبث بأدلة قضية كريم الهواري

محكمة
محكمة

تباشرمحكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر، أول جلسات محاكمة 4 محامين متهمين بمحاولة إتلاف كاميرات قضية "كريم الهوارى"، و انتحال صفة والعبث بأدلة قضية بالشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيها موكلهم الهوارى  بطريق التحايل وانتحال صفة أعضاء نيابة.

وكانت  النيابة العامة أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

جنح محكمة الشيخ زايد كريم الهواري أكتوبر قضية

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وائل لطفي

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