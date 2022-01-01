السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يعد البريطانيين بالتخلص من بعض لوائح الاتحاد الأوروبى فى العام الجديد

بوريس جونسون
بوريس جونسون

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه بمضاعفة فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبدء في التخلص من لوائح الاتحاد في المملكة المتحدة في العام الجديد.

 

وقال في بيان وزعه مكتبه: "نحن نزيل البروقراطية والأعمال الورقية ونعيد الحس السليم لقواعدنا.. هذا العمل لم ينته، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على زخمنا".

 

وأضاف: "أتوقع الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمنحها هذه الحرية لبلادنا".

 

وأشار إلى أنه "يتم حاليا مراجعة لوائح الاتحاد الأوروبي، التي تستمر في العمل في المملكة.. تم تسمية التوجيهات ذات الأولوية لمجلس الوزراء من توفير أفضل الظروف للشركات العاملة في مجالات التنمية والذكاء الاصطناعي والمعدات الطبية المتقدمة، وتحديث معايير النقل لإدخال النقل البحري المستقل والمركبات بدون طيار وطائرات الشحن بدون طيار، والمعايير الجديدة لحماية المعلومات الشخصية المتناسبة والتي يسهل الامتثال لها".

 

وتابع: "كما تعتزم لندن تغيير التشريعات الزراعية لإنتاج أغذية صحية والاستفادة من الكائنات المعدلة وراثيا".

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