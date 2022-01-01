السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قرارات زوجية.. أبرز الأهداف الخاصة بالعام الجديد للأزواج

قرارات العام الجديد
قرارات العام الجديد

يسعى الكثير من الأزواج للحصول على حياة سعيدة مليئة بالتفاهم والحب، ويعد قدوم عام جديد بمثابة بداية حياة أخري، وذلك من خلال وضع أهداف العلاقة، لكن اتخاذ قرارات الأزواج مع شريكك يمكن أن يساعدك على الالتزام بوعودك وتحقيق أهدافك ويمكن أن يقوي علاقتك بشكل عام.

في السطور التالية وضع خبراء العلاقات الأسرية بموقع "yourtango" عدد من أفضل قرارات العام التي تناسب الأزواج.

سنفعل الأشياء الجيدة معًا:

يعتبر المشاركة بين الأزواج علامة جيدة على الحب، حيث أنها تساهم في توطيد العلاقة، لذا فقرار "المشاركة الزوجية بالعام الجديد" من أفضل الأهداف الزوجية.

 

اتباع نظام غذائي صحي:

أكد خبراء العلاقات، أن مشاركة شخص عزيز عليك في إتباع نظام غذائي صحي، من الأمور التي تسرع من عملية الحصول على الجسم والوزن المثالي.

يمكن تجنيد شريك حياتك كصديق لممارسة التمارين الرياضية، حيث تعتبر وسيلة فعالة في توطيد العلاقة مع من تحب.

تجنب الجدال والنقاشات الغير مهمة:

هناك الكثير من النقاشات بين الأزواج على أمور بسيطة تتسبب في الكثير من المشكلات بينهم، لذا يعد أفضل قرار للعام الجديد هو تجنب النقاشات الحادة والغير مهمة.

تبادل الثقة:

يعتبر من القرارات الهامة بين الأزواج للعام الجديد، هو المصارحة وتبادل الثقة التي بدورها تساهم في تحسين العلاقة الزوجية.

تقليل استخدام التكنولوجيا:

تسبب التطور الكبير في التكنولوجيا، في حدوث الكثير من الفجوات بين أفراد الأسرة، لذا فوضع هدف "تقليل استخدام التكنولوجيا" من القرارات الجيدة لعام 2022، فلا تتصفح رسائلك بينما يتحدث شريكك معك أو ترسل رسالة إلى صديق بينما من المفترض أن تخطط لتناول العشاء.

التعامل كأصدقاء:

من السهل أن تأخذ شريك حياتك كأمر مسلم به، لذا فالتعامل معه كصديق يساعد في تحسين العلاقة بشكل كبير، وخلو العلاقة من التوتر والكذب، كما أن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين العلاقة الزوجية هو الاستماع الفعال لشريك الحياة.

التخلص من العادات السيئة معًا:

إذا كنت تشترك أنت وشريك حياتك في عادة سيئة، فساعدا بعضكما البعض على التخلص منها بدلاً من تشجيع السلوك السيئ داخل علاقتكما، مثل التخلص من تدخين السجائر أو عدم الإهتمام بالصحة العامة.

العلاقة الزوجية نظام غذائي صحي العلاقات الأسرية اتباع نظام غذائي صحي عام 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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