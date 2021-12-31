تعرف على تأثير القمر الجديد على كل برج في يناير؟

مع بداية العام الجديد يوفر القمر الجديد القادم في 2 يناير فرصة رائعة لتحديد النوايا، ويقدم موقع BUSTLE تأثير القمر الجديد على كل برج:

الحمل

يجلب هذا القمر الجديد فرصة لتجديد مسارك الوظيفي بالكامل، فقد يكون الآن وقتًا مناسبًا للمخاطرة المحسوبة والقفز إلى شيء جديد، إذا كنت في مجال تريد البقاء فيه، فقد حان الوقت لتولي زمام مشروع جديد أو البحث عن بعض اتصالات الشبكات التي يمكن أن تعزز مكانتك.

الثور

وجود هذا القمر الجديد المحظوظ في إقليم تابع لعلامة الأرض سيخرج جانبك المغامر، هذه سنة مهمة للتوسع وتوسيع آفاقك

الجوزاء

يمكن أن يساعدك الاستفادة من الفنون الصوفية في التواصل مع نقاط قوتك في العالم الآخر.

السرطان

إذا كنت في علاقة، فقد يثير هذا القمر الجديد محادثة تشتد الحاجة إليها حول الالتزام أو الخطط طويلة الأجل، إذا كنت عازبًا، يمكن أن يأتي شخص مميز يتجول في حياتك ويجذب انتباهك الكامل.

الأسد

إنه وقت رائع لبدء خطة تمرين جديدة، وإضافة بعض عادات الإنتاجية إلى روتينك اليومي، أو خلق مساحة أكبر في جدولك لتحديث ممارسات الرعاية الذاتية

العذراء

التزم بجلب المزيد من العاطفة إلى حياتك من خلال القفز مرة أخرى إلى مشهد المواعدة.

الميزان

يعد الجلوس في المنزل مع الأطعمة المريحة والأفلام السخيفة والشموع المعطرة طريقة رائعة لإعادة الشحن بعد الإجازات والتواصل مع أهدافك

العقرب

هذا القمر الجديد سوف يسلط الضوء على قدرتك على رؤية كل التفاصيل الصغيرة لخططك، استخدم رؤيتك شديدة الوضوح لتقييم كل جانب من جوانب مسارك الحالي وابدأ في تخطيط كل خطوة

القوس

يجلب لك هذا القمر الجديد بداية جديدة في عالم المال، القوس، فهو وقت رائع لإعداد ميزانية العام الجديد أو تحديد بعض الأهداف المالية الجديدة لنفسك للعام المقبل.

الجدي

هذا هو قمرك الجديد، وهو هنا لمساعدتك على بدء العام بسجل نظيف، حان الوقت للتواصل مع كل الأشياء التي تريدها حقًا في حياتك ومطاردتها بتصميم كامل.

الدلو

اقض بعض الوقت في إعادة الشحن روحياً في ظل هذا القمر، مما يسمح لعقلك بالتجول نحو أحلام اليقظة والأوهام.

الحوت

ابق عينيك مفتوحة من أجل صداقات أو مجتمعات جديدة سترحب بك بأذرع مفتوحة، إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق وصولك في العمل، فهذا وقت رائع للتواصل أيضًا.