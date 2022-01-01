توافد للأقباط على كنيسة العذراء بمطروح احتفالا برأس السنة الجديدة

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، توافد للمسيحيين لأداء صلاة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام عددا من المصلين بكتابة أمانيهم علي أوراق وتعليقها علي لوحه الأمنيات بالإضافة إلى الدعاء في نهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد وسط فرحة الأطفال والأخوة الأقباط.

ورصدت الدستور مظاهر احتفال كنيسة السيدة العذراء مريم بوسط مدينة مرسي مطروح .



وكانت قد أعلنت إدارة الحدائق العامة بمحافظة مطروح، في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، عن تنظيم حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة والعمل على إضفاء أجواء من البهجة والسرور بهذه المناسبة بحدائق الغزالة وكليوباترا بدءا من الساعة الرابعة عصرا بأسعار مناسبة مع عمل عروض خاصة للمجموعات.



وتتضمن الحفلات فقرات فنية متنوعة ومسابقات للأطفال مع توزيع جوائز على الفائزين وفقرات الدي چي وعروض لفرقة أوسكار للفنون الاستعراضية بالإضافة لفقرات الغناء والراب وعرض fire show مع إجراء سحب على التذاكر والعديد من المفاجآت لإسعاد رواد الحدائق وإضفاء أجواء من الفرح والسرور.

كما استعدت الكنائس المسيحية الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في 24 ديسمبر 2021، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي.

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح