السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام الحركة المرورية بكوبرى مصرف تلا فى كفر الزيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن كوبري مصرف تلا بكفر الزيات يعمل بشكل جيد مع انتظام الحركة المرورية عليه، مشيراً إلى أن الفحص المبدئي للكوبري أكد أن الجزء الذي سقط من السور الحديدي وليس من جسم الكوبري.


ووجه المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من (هيئة الطرق، مديرية الطرق، مديرية الري، والإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الزيات) لمعاينة الكوبري وعمل مقايسة لإصلاح السور، وإعداد تقرير فني حول الجزء المنهار وصيانته لتأمين حياة وأرواح المواطنين، كما وجه إدارة المرور بوضع حواجز حديدية تفصل سور الكوبري عن حركة السيارات مع منع عبور المشاة على الكوبري لحين إصلاحه، إلى جانب توجيه مديرية الري بالتنسيق مع ري المنوفية بتطهير المصرف نظراً لتبعيته للمنوفية.

 

كانت  العناية الإلهية أنقذت العديد من مواطني مدينة كفر الزيات وسائقي سيارات النقل الثقيل من كارثة محققة 
أثر  انهيار أجزاء من كوبري كفرالزيات على نهر النيل فرع رشيد ومصرف تلا العمومي حيث انهار الجزء الخاص بسير المواطنين على جانب الكوبري.

 
وعلى الفور انتقل علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات وقوة من شرطة النجدة وبالمعاينة تبين إنهيار الجزء الخاص بممشى المواطنين على الكوبري الذي يتبع هيئة الصرف التابعة لوزارة الري إداري وتحت إشرافها وسقوط أجزاء منه.  
هذا ولم تتوقف الحركة المرورية على الكوبري وتم فرض كرودون حول ممشى المواطنين باتجاه النيل والذى شهد سقوط أجزاء من الكوبري.

 
جدير بالذكر أن الكوبري يقع على مصرف تلا العمومي والذي يتصل ينهر النيل فرع رشيد بمدينة كفرالزيات.

انتظام الحركة المرورية بكوبري مصرف تلا ولجنة لإصلاح السور والتأكد سلامة الكوبرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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