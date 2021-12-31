الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمارك القاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

تهريب خمور
تهريب خمور

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، بالاشتراك مع مباحث الأموال المستردة، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية «الخمور» الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

وبناءا على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الأموال المستردة وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، بقيام دليفرى بمنطقة المهندسين، بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية «الخمور» الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء فوزي مدني والعميد عبد العزيز كمال وقوة من رجال الشرطة السريين ، ولجنة من الإدارة العامة للمكافحة كلا من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر، مدير إدارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها، تحت التحفظ ومحمد فؤاد وأحمد صلاح وطارق عبد العزيز ومحمد ابراهيم وإيهاب عبدالله رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي، حيث تم ضبط  191 زجاجة مشروبات كحولية «خمور»، أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 مليون و11 ألف و724 جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1626 لسنة 2021 مكافحة تهرب.

مكافحة التهرب الجمركي مباحث الأموال المستردة زجاجات المشروبات الكحولية مصلحة الجمارك المصرية رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي

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وائل لطفي

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