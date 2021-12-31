كيف احتفل العالم بليلة رأس السنة؟

على الرغم من اختلاف المقاربات للاحتفال بنهاية عام صعب، إلا أنه من الآمن القول إن كثيرين يأملون في عام 2022 أفضل، في العديد من الأماكن تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة للعام الثاني على التوالي بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس Omicron شديد العدوى.

تستقبل نيوزيلندا في عام 2022 بعرض خفيف

حتى قبل أن يضرب «أوميكرون» كان الكثير من الناس سعداء لتوديع السنة الثانية من تفشي الوباء، كانت نيوزيلندا واحدة من أولى الأماكن التي احتفلت بقدوم العام الجديد من خلال عرض أضواء منخفضة المستوى متوقعة على معالم أوكلان، بما في ذلك برج سكاي تاور وجسر هاربور، وبعض الألعاب النارية، على الرغم من عدم وجود أي انتشار مجتمعي لأوميكرون في نيوزيلندا، إلا أن السلطات ما زالت ترغب في تثبيط الحشود التي تتجمع.

وكانت أستراليا المجاورة تمضي قدماً في احتفالاتها، وتم إطلاق بعض الألعاب النارية في وقت مبكر من المساء لمنح الأطفال الصغار معاينة لمحور الاحتفالات من جسر ميناء سيدني ودار أوبرا سيدني.

ليلة رأس السنة

قبل ساعات من بدء الاحتفالات، أبلغت السلطات الصحية الأسترالية عن تسجيل 32000 حالة إصابة جديدة بالفيروس كثير منها في سيدني، بسبب الزيادة كانت الحشود أصغر بكثير مما كانت عليه في سنوات ما قبل الوباء، عندما احتشد ما يصل إلى مليون محتفل داخل سيدني.

في جميع أنحاء اليابان خطط العديد من الأشخاص للقيام برحلات العام الجديد لقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم، في ليلة رأس السنة احتشد الناس في المعابد والأضرحة، وكان معظمهم يرتدون أقنعة.

ليلة رأس السنة

ومع ذلك بدا أن البعض يتجاهل مخاوف الفيروس، من خلال تناول الطعام والشراب بشكل صاخب في وسط مدينة طوكيو والتدفق إلى المتاجر، ليس فقط للاحتفال بالأعياد ولكن الشعور بالبهجة بسبب التحرر من قيود الفيروسات الأخيرة.

في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، تم إلغاء حفل قرع الجرس السنوي ليلة رأس السنة للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة أعداد الحالات، وقال مسؤولون إنه سيتم بدلاً من ذلك بث مقطع فيديو مسجل مسبقًا لحفل قرع الجرس هذا العام على الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون، وكان الحفل قد استقطب في السابق عشرات الآلاف من الأشخاص، كان الإلغاء العام الماضي هو الأول منذ بدء الاحتفال في عام 1953.

خططت السلطات الكورية الجنوبية أيضًا لإغلاق العديد من الشواطئ ومناطق الجذب السياحي الأخرى على الساحل الشرقي للبلاد، والتي عادة ما تعج بالأشخاص الذين يأملون في مشاهدة شروق الشمس الأول في العام، وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها ستمدد قواعد التباعد الصارمة لمدة أسبوعين آخرين.

ليلة رأس السنة

في الهند، كان الملايين من الناس يخططون للاتصال بعيدًا عن منازلهم في العام الجديد مع حظر التجول الليلي والقيود الأخرى التي تبطل الاحتفالات في المدن الكبرى بما في ذلك نيودلهي ومومباي.

كما تخلى العديد من الإندونيسيين عن احتفالاتهم المعتادة لقضاء أمسية أكثر هدوءًا في المنزل، بعد أن حظرت الحكومة العديد من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، في جاكرتا تم حظر عروض الألعاب النارية والمسيرات والتجمعات الكبيرة الأخرى، بينما سُمح للمطاعم ومراكز التسوق بالبقاء مفتوحة ولكن مع فرض حظر التجول.