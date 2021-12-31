الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه المنيا» يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع

فرق الطوارئ بمياه
فرق الطوارئ بمياه المنيا ترفع تجمعات مياه الأمطار بالمراكز

تابع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة، كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.

271009062_6563971533677831_6618930587056824780_n

وأكد جبر أن فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا تواصل رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة من خلال انتشار وتمركز المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين والكباري والأنفاق.

270775972_6563971460344505_8612737470332945161_n

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تشكيل لجنة إدارة أزمات بالشركة تتابع المستجدات باستمرار مع غرفة عمليات المحافظة والخاصة بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار وكذلك متابعة انتظام وحسن سير الأعمال والتمركزات.

وكانت مراكز ومدن محافظة المنيا قد شهدت اليوم سقوط أمطار متقطعة ما بين خفيفة إلي متوسطة في ظل الطقس المتقلب وموجة الصقيع التي تجتاح المحافظة وواصلت الأمطار سقوطها المتقطع مما أدي إلي خلو الشوارع من المواطنين والمارة في الوقت الذي أعلنت فيه المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار بغزارة وإمكانية وقوع سيول.

270778622_6563971147011203_6071703833965460945_n

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام تليفونية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن أية طارئ على الأرقام التالية : (2342200 ، 2320001) والخط الساخن 114.

مياه المنيا رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة فرق طوارئ لجنة إدارة أزمات بالشركة المهندس رجب السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

مركز القلب فى أسوان ينفى وفاة مجدى يعقوب

محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدًا

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

إيمان علام تعلن ترشحها على منصب نقيب المهندسين

غدًا.. تعطيل الدراسة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال