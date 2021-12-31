رئيس «مياه المنيا» يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع

تابع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة، كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.

وأكد جبر أن فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا تواصل رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة من خلال انتشار وتمركز المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين والكباري والأنفاق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تشكيل لجنة إدارة أزمات بالشركة تتابع المستجدات باستمرار مع غرفة عمليات المحافظة والخاصة بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار وكذلك متابعة انتظام وحسن سير الأعمال والتمركزات.

وكانت مراكز ومدن محافظة المنيا قد شهدت اليوم سقوط أمطار متقطعة ما بين خفيفة إلي متوسطة في ظل الطقس المتقلب وموجة الصقيع التي تجتاح المحافظة وواصلت الأمطار سقوطها المتقطع مما أدي إلي خلو الشوارع من المواطنين والمارة في الوقت الذي أعلنت فيه المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار بغزارة وإمكانية وقوع سيول.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام تليفونية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن أية طارئ على الأرقام التالية : (2342200 ، 2320001) والخط الساخن 114.