أهمها «العرعر».. زيوت عطرية تساعدك على تحقيق أهداف العام الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية عام 2022، حيث يسعى البعض في وضع الأهداف وتحقيقها، فمنها ما يرتبط بالحصول على شريك الحياة أو وظيفة جيدة، عندما تفكر في قرارات السنة عليك الاستعانة ببعض الزيوت العطرية، التي يمكن أن تساهم في المساعدة على تحقيق أهداف العام الجديد بدون ضغوط.

العام الجديد عبارة عن بدايات وتعديلات وقرارات، حيث يمكنك أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع «yourtango» عدد من الزيوت العطرية القوية التي تساعد في تخفيف الضغوط النفسية من أجل تحقيق الأهداف بارتياحية.

زيت العرعر:

إذا كنت تضع قرارات السنة الجديدة هذا العام أو كنت تحتفل بالعام الجديد والترحيب به، فكر في إضافة بعض الزيوت الأساسية والذي أهما زيت العرعر، الذي يساهم في الشعور بالنشاط والثقة بالنفس.

زيت الهيل:

يشجع الهيل على الانفتاح والتعطش للأفكار الجديدة، فهو يساعد في تخفيف الضغوط وتحسين الحالة المزاجية والنفسية بشكل كبير.

زيت السرو العطري:

يعتبر من الزيوت العطرية الشهيرة التي تساهم في تقليل الشعور بالقلق والتوتر، بالإضافة إلى خلق جو من الراحة النفسية عند التفكير.

زيت الزنجبيل:

الزنجبيل له رائحة حادة مثل الهيل، فهو يعزز الدافع والعمل، كما يساعد في التفكير بشكل جيد خاصة في القرارات العاطفية، والخاصة بشريك الحياة.

زيت الياسمين:

يعزز الياسمين الحماس والرغبة في المغامرة، لذا فهو من الزيوت التي يمكن ان تساعد في التفكير بشكل جدي بالامور المتعلقة بالسفر.

زيت البرتقال:

يعتبر من الزيوت الشهيرة بالصين،حيث أنها تساهم في بعث التفاؤل، كما أنه يساعد في طرد السلبية والشعور بالثقة والشجاعة.

زيت اليوسفي:

اليوسفي، مثل البرتقال، يبعث على التفاؤل ويجلب الحيوية العاطفية، فإنه يسمح لتوغل الأفكار الجيدة إلى عقلك، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالقلق والتوتر.