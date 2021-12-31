«معهد لإدارة العمل الثقافي».. قصة مشروع لم يرى النور لـ جابر عصفور

بعد رحلة حافلة مليئة بالإسهامات العلمية فى حقل الدراسات الأدبية والإنسانية امتدت منذ عمله بالسلك الأكاديمي فى كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1966، حتى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة؛ تاركاً ورائه العديد من المؤلفات، والمناصب، والمواقف التى انحاز فيها للتأكيد على الهوية الثقافية المصرية، إنه الدكتور والكاتب والمفكر والباحث الأكاديمي المصري ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور الذى رحل عن عمر ناهز 77 عاما.

الدكتور جابر عصفور تولى وزارة الثقافة خلال فترتين؛ الأولى من 21 يناير حتى 9 فبراير 2011، والثانية من يوليو 2014 حتى مارس 2015 وقتها وضع جابر عصفور مشروع تأسيس إدارة العمل الثقافى قيد النقاش فى مرحلة سبقت التنفيذ والتي تمثلت فى إعداد لجنة إعداد مشروع لإنشاء معهد علمى لإدارة العمل الثقافى فى شهر نوفمبر 2014؛ بعد أن رأى أنه أصبح ضرورة ملحة.

قرر عصفور خلال اجتماعاته باللجنة تشكيل فريقين عمل لصياغة مشروعين متوازيين، أحدهما لوضع برنامج قصير المدى لتدريب كوادر فنية لإدارة المهرجانات والمؤتمرات، والثانى لدراسة كافة الجوانب العلمية والفنية والقانونية لإنشاء معهد للإدارة الثقافية، يستقبل الدارسين خلال العام الدراسى المقبل، إلا أن سرعة الأحداث السياسية والاجتماعية لم تجعله يرى حلمه يتحقق عندما ترك الدكتور جابر منصبه كوزير للثقافة وتولى الدكتور عبد الواحد النبوى بعده؛ ومن ثم ضاع المشروع الذى حلم به جابر عصفور.

جدير بالذكر أن من مؤلفات الدكتور جابر عصفور:" الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. (القاهرة : دار المعارف) (1973)، مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي. (القاهرة: دار الثقافة) (1978)، المرايا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسين. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1983)، الإحيائية والإحيائيون ـ دار الثقافة للإحياء، كلية الآداب جامعة القاهرة، قراءة التراث النقدي – (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر) (1991)، التنوير يواجه الظلام – (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب)"، وغيرها من الأعمال.