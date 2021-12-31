الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه القناة»: التدريب الجيد وراء السيطرة على تجمعات الأمطار

السيطرة على تجمعات
السيطرة على تجمعات الأمطار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إن السيطرة على تجمعات مياه الأمطار في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، يرجع للتدريب الجيد لفرق الطوارئ والتدخل السريع، والاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء، بالإضافة إلى تسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، على انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاث، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو السيول.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، والمناطق وغرفة عمليات الشركة، على شفط مياه الأمطار من خلال سيارات الشفط المتمركزة في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أولا بأول، التي امتلأت بالمياه، مؤكداً جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، الذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أننا نعمل فورا على حل أى شكاوى واردة لغرفة عمليات الشركة تتعلق بتجمعات مياه الأمطار في جميع القطاعات والمناطق، التابعة لمحافظات إقليم القناة، أو من خلال غرف عمليات ديوان المحافظات أو المراكز والقرى التابعة لها، لافتا إلى استمرار انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه بالشوارع والميادين.

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رسائل الصعيد

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رئيس «مياه القناة»: التدريب الجيد وراء السيطرة على تجمعات الأمطار

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