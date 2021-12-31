جامعة الوادى الجديد تحتفي بالوحدة الوطنية بمناسبة العام الميلادي الجديد

نظمت جامعة الوادي الجديد، أمس الخميس، بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة وبالتعاون مع رعاية الشباب المركزية، احتفالية كبرى بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022م وأعياد الميلاد المجيد، في رحاب كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وألقى الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلمة نائبا عن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، رحب فيها بطلاب وطالبات الجامعة والشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، والقس تواضروس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.

وعبر حرباوي للأخوة المصريين مسلمين ومسيحيين عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات بعيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وبقدوم العام الميلادى الجديد 2022، متمنيا من الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا مليئا بالنجاح والتوفيق للجميع، ومعربا عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه المناسبات التي تجسد قوة العلاقة بين المسلمين والمسيحين، وتعكس مدى الترابط الذي يجمع بين منتسبي الجامعة في الأفراح والأعياد ولإرساء مفهوم المواطنة من خلال مشاركة طلاب الجامعة فى مثل هذه المناسبات التى تجسد روح الوطنية المصرية.



وأكد حرباوي على أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ مصر وقدر لها أن تكون منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والأمان والإستقرار، ما يفرض علينا ضرورة الحفاظ عليها لكى نظل جميعاً مسلمين ومسيحيين يداً واحدة وصفاً واحداً نشكل وطنا غاليا كلوحة فنية رائعة وبديعة نسيجها الإنسان وروابطها المحبة؛ وأننا جميعا نثق فى أننا وبإذن الله تعالى سنظل دوماً هكذا شعباً واحداً، وأسرة واحدة نبنى ونعمر وننشر الخير والسلام والمحبة لبلدنا وللإنسانية بأسرها‪.‬

ودعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الله عز وجل أن يجمع شعب مصر دوماً معاً، وأن يوحد صفوفه، وأن يتلطف علينا بنِعم الأمن والسلام والمحبة. وأن يحفظ شعب مصر جميعا مسلمين ومسيحيين من كل سوء ومكروه، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة لتكون واحة للخير والنماء ورمزا للتقدم والرفعة والازدهار تحت قيادتها الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه.

وقال الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بالجامعة، أن الاحتفالية تضمنت كلمات للشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد والقس تواضروس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة عن روح الألفة والمحبة التى تشهدها مصر في الاحتفالات الدينية والقومية والوطنية.