ماذا يحدث داخل الكنائس ليلة رأس السنة الميلادية؟

يتساءل البعض حول طقوس ومراسم الأقباط في ليلة رأس السنة الميلادية، وما الذي يحدث داخل الكنائس.

«الدستور» تواصلت مع الأب فيبلس ماهر، للإجابة عن هذه التساؤلات، وقال: “ يقضي الأقباط ليلة رأس السنة في الكنيسة ويبدأ الاحتفال من السادسة مساء، بتسبيحة سبعة واربعة، أو التسبيحة الكيهكية و التي تستغرق 3 ساعات متصلة لتنتهي في التاسعة”.

وأضاف: “وبانتهاء المرحلة الأولى المتمثلة في التسبحة الكيهكية، يدخل الأقباط في المرحلة الثانية وهي مرحلة القداس الإلهي، والتي تستغرق 3 ساعات أخرى، لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وبانتهاء القداس الإلهي، تبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الصلاة الوداعية للعام، وهي صلاة يتلوها الكهنة والشمامسة والشعبة بشكل ارتجالي كوداع للعام وطلب لمباركة الله للعام الجديد، وتستغرق تلك المرحلة من 30 : 60 دقيقة”.

وتابع: “ أو يقضوها في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتسبحة كيهك، التي تستغرق 4 ساعات وتنتهي في تمام الساعة الرابعة فجرًا، ثم القداس الالهي الذي يبدا في تمام الساعة الرابعة فجرًا لينتهي في تمام الساعة السادسة فجرًا”.

وقال الراهب القمص بطرس البراموسي، في كتابه :" سلسلة التسبحة الكيهكية"، إن تسبحة كيهك التي تُصلى ليالي الآحاد الكيهكية هي تسبحة كل أحد على مدار السنة.. لأنه هو يوم القيامة، الذي تحتفل فيه الكنيسة بهذه الذكرى أسبوعيًا، بسهرها حتى طلوع الفجر الذي قام فيه السيد المسيح، وعند طلوع الفجر كانت البُشرى الملائكية بدحرجة الحجر، وإعلان القيامة المجيدة، فبعد أن تُصلى صلوات مزامير نصف الليل بخدماتها الثلاثة.. يُقرأ في أول خدمة: إنجيل لقاء العريس مع العذارى اللواتي استعددن بإيقادهن مصابيحهن.