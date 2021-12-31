الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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أخبار الطقس فى مصر خلال الأيام المقبلة.. وتحذيرات هيئة الأرصاد

الطقس
الطقس

أخبار الطقس في مصر، خلال الأيام المقبلة، من الكلمات التي تتصاعد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل مع التغيرات الجوية المفاجأة وانخفاض درجات الحرارة خلال أمسية رأس السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2021. 

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة خلال احتفالات السنة الجديدة 2022 وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين.

 

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

يشهد جميع محافظات الجمهورية حاليا موجة من انخفاض درجات الحرارة وأمطارا من خفيفة إلى متوسطة، وذلك قبيل ساعات فقط من إقامة حفلات رأس السنة الجديدة 2022.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بكرات من الثلوج في بعض الأماكن خلال ليلة رأس السنة بنسبة من 50-70% على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وقد تصل إلى حد السيول في محافظة سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال احتفالات السنة الجديدة 2022

وتوقع خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة تزامنا مع خلال احتفالات السنة الميلادية الجديدة 2022، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 16 والصغرى 11 و في محافظة الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 وفي مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 11 وفي محافظة قنا العظمى 21 والصغرى 9 وفي محافظة سوهاج العظمى 19 والصغرى 9 وفي محافظة أسوان العظمى 23 والصغرى 10.

فيما تشهد المحافظات السياحية درجات حرارة منخفضة أبرزها مدينة الأقصر العظمى 21 والصغرى 6 ومدينة أبو سمبل العظمى 20 والصغرى 9.

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تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين خلال رأس السنة 2022

يبحث المواطنين عن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة في بعض المحافظات على رأسها القاهرة، لذلك حذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من حضور احتفالات رأس السنة في أماكن مفتوحة لعدم التعرض للأمطار مباشرة، ومن ثم الأمراض التي تؤثر على حيوية الجهاز المناعي.

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