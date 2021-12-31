الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد 2021.. مصر الأول إفريقيا في مجال التعليم

طارق شوقي
طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا يبرز إنجازات الوزارة من مشروعات وبرامج، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، وذلك في جميع جوانب العملية التعليمية، حيث تتم عملية رصد وتقييم إنجازات الوزارة في ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تعد المرجعية الأساسية التي يستند إليها في عملية التقييم وتبنت الوزارة أهدافا استراتيجية، بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم بـاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تهدف إلى تحقيق عدة أمور وهي:


- تعليم عالي الجودة متاحًا للجميع دون تمييز مرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجيًا وجودة الحياة المدرسية.
- تعليم يتميز بإطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام.
- تعليم قادر على بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق امكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.
 
كما أعلنت الوزارة ما تم إنجازه في التعليم العام، وهو كالتالي:
-تحسين جودة العملية التعليمية بتطوير التعليم وفقا لنظام التعليم الجديد 2.0.
-تقدم مصر في مؤشر المعرفة، حيث تقدمت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيًا، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي «المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضي 2020».

كما جاء ترتيب مصر في التعليم الفني والتقني بالمركز 68، لتقفز 12 مركزا مقارنة بعام 2020 «المركز الـ80»، بالإضافة إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، حيث تم التوسع في إنشاء المدارس بمحافظات الجمهورية، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 13993 فصلا.

عرفه التعليم الفنى استراتيجية المواطنين المرج عملية مدرس تطوير بعد طلاق لتر وذلك محافظ عرف تقدم

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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