آخر تطورات أكبر كشف عن الذهب بصحراء مصر الشرقية

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التعدين والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى بصحراء مصر الشرقية ومرسى علم والبحر الأحمر.

ويجري ذلك من خلال طرح المزايدات العالمية أمام المستثمرين والشركات العالمية، خاصة بعد تعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولأئحته التنفيذية التى نظمت آليات تنفيذ مواد القانون، بحيث يتم العمل بالنظام الجديد «الأتاوة ، والضرائب، والإيجار»، بدلاً من اقتسام الأرباح ليعطى ذلك حرية كاملة للمستثمرين في عملية الإنفاق وضخ الاستثمارات دون أى تعقيدات أو عقبات كما كان يوجد فى القانون القديم.

خطة الإنتاج المبكر للكشف التجاري

ونجحت وزارة البترول من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية، من خلال منظومة التطوير والتحديث التى تتم حاليًا لجذب الاستثمارات، في تنفيذ خطة الانتاج المبكر للكشف التجاري للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية ، والذى تم الإعلان عنه مؤخراً بحجم احتياطيات أكثر من مليون أوقية، سيتم زيادتهم اثناء العمل ، وذلك بنسبة استخلاص متوسط تركيز الذهب نحو 1.5 جرام فى الطن الواحد، مما يعد ذلك كشفاً تجارياً ناجحا.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الكشف التجاري لمنطقة إيقات يعد أبرز إنجازات هيئة الثروة المعدنية خلال عام 2021، بالتعاون مع الشركات المصرية دون تدخل الشركات الأجنبية أو الاستثمارات الخارجية، حيث تصل حجم استثمارات هذا الكشف نحو أكثر من مليار دولار استثمارات مصرية 100%.

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن منطقة إيقات تعد من المناطق الواعدة بصحراء مصر الشرقية، ومازالت بها الكثير من الثروات الطبيعية التي لم يتم استخراجها حتى الآن، وجار العمل بها.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن في نوفمبر الماضي، عن عقد أول جمعية عمومية لشركة إيقات لمناجم الذهب، والتي تُدير الكشف التجاري الجديد الذي تم تحقيقه في يونيو 2020.