حاولوا العبث بالأدلة.. بدء محاكمة 4 محامين فى قضية «كريم الهوارى» غدًا

تنظر، غدا السبت، محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات محاكمة 4 محامين، هم دفاع كريم الهواري، لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات والعبث بأدلة القضية وهي شرائط تسجيلات الكاميرات التي وثقت الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد، وكشفت مصادر قانونية عن أنهم: محاميان محبوسان واثنان آخران صادر لهما قرار ضبط وإحضار، وجرى إحالتهم على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات عن أن بلاغًا من مالك منزل سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به حادث التصادم بين سيارة نجل رجل أعمال، وسيارة أخرى، ما أدى لمصرع 4 طلاب، بأن 4 محامين جاءوا لمنزله وادعوا أنهم تابعون لجهة قضائية، وطلبوا منه جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، لكنه رفض تسليمهم الجهاز.

كانت النيابة قد أصدرت قرار ضبط وإحضار محاميين اثنين، هاربين، كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن مالك الفيلا التي سجلت حادث دهس الشباب فوجئ بـ4 أفرد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة ويباشرون التحقيقات في حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري، وعندما اشتبه فيهم مالك الفيلا، طلب منهم إبراز هوياتهم الشخصية لكنهم رفضوا وانصرفوا.

كان قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، في وقت سابق، قد جدد حبس 2 محامين من دفاع كريم الهواري، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي وثقت لحظة وقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.