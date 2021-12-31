القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في حملة أمنية بأسوان

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البانجو و الشابو، في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة خلال تأمين احتفال رأس السنة 2020.

ويأتي ذلك في إطار خطة بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة خلال الاحتفالات التي تشهدها البلاد.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال حرز المخدرات للمعمل الكيماوي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين في تجارة المخدرات.