3 سيارات تحول جثمان سيدة لأشلاء بطريق «الإسماعيلية- بورسعيد»

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق في العثورعلى جثة سيدة بطريق محور 30 يونيو الإسماعيلية بورسعيد، المؤدي لدمياط بنطاق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية وطلبت سرعة التحريات الأمنية وتفريغ تسجيلات الكاميرات في محيط العثور على الجثة لكشف ملابسات الوفاة.

وبحسب التحريات الأولية قامت سيارة مسرعة مجهولة بصدم سيدة تعبر الطريق ولاذ قائد السيارة بالفرار، ثم دهستها سيارة أخرى أثناء سيرها على الطريق، ما تسبب في تحويل الجثة إلى أشلاء والتصقت بعض هذه الأشلاء في سيارة ثالثة.

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للتوصل لملابسات الحادث والتحقق من وجود شبه جنائية من عدمه، كما قررت النيابة الاستماع الي شهود العيان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث الإسماعيلية لمكان الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف وجرى جمع أشلاء الجثة ووضعها في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى فتح الطريق عقب غلقه أثناء جمع أشلاء الجثة المجهولة، فيما قرر رجال المباحث فتح الطريق في محيط الحادث بالقرب من محطة وقود، بشكل جزئي، وفتح حركة السير بسبب تكدس السيارات على الطريق.