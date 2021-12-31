«علوم عين شمس» تناقش الأمان والسلامة والصحة المهنية بالمعامل

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور أماني سليمان خالد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة بعنوان "الأمان والسلامة والصحة المهنية بالمعامل"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

ألقى المحاضرات كل من أشرف مغاوري عبد الصادق، مدير إدارة المعامل بالكلية، ولمياء أحمد محمد إخصائي بقسم الكيمياء الحيوية.

وتحدث أشرف مغاوري عن "مفهوم الأمن والسلامة والفرق بين الخطر والمخاطرة، كما ذكر أنواع المخاطر ومنها (هندسية- كيميائية-بيولوجية-فيزيائية)، واستعرض ذلك من خلال فيلم وثائقي يوضح كيفية التعامل مع كل نوع من تلك المخاطر، كما أوضح سلوك التعامل الآمن والوقاية من حوادث المعامل، بالإضافة لشرح التشريعات الخاصة بالأمان والسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل المذكورة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وإشارات لمياء إلى (أخطاء العمل بالمعامل وطرق علاجها)، وخاصة المعامل التي قد تؤدي إلى أخطار بيولوجية.

وأوضحت كيفية تخزين المواد الكيميائية والمواد المشعة كلا على حدة مع وضع اللاصق الخاص بكل مادة وأكدت على ضرورة التأكد من غلق محابس الغاز والكهرباء بعد الانتهاء من العمل بالمعمل لمنع أي خطر أو حريق لا قدر الله وتعد تلك الخطوة أهم عوامل السلامة والصحة المهنية، واختتمت المحاضرة بأنه لكي نقي أنفسنا من تلك هذه المخاطر لابد أن تكون المعامل مجهزة بوسائل الأمن والسلامة والأجهزة المستخدمة آمنة.

وفي سياق آخر، كرم الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس طلاب وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.