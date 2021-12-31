الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إجمالى الإصابات بـ«كورونا» فى إفريقيا إلى أكثر من 9 ملايين حالة

كورونا
كورونا

قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة السمراء، ارتفع إلى 9 ملايين و599 ألفا و876 إصابة، كما سجلت 227 ألفا و914 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.
وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الجمعة - أنه تم إعطاء أكثر من 188 مليونا و696 ألفا و109 لقاحات في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 8 ملايين و554 ألفا و189 متعافيا، بينما يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا، وليبيا.

وأعلن مجلس الوزراء في جنوب إفريقيا، الخميس، عن رفع حظر التجول الذي كان مفروضًا في البلاد من منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان- نقلته "رويترز"- أن القرار ينفذ على الفور مع اجتياز البلاد ذروة الموجة الرابعة من (كوفيد-19)، والتي هيمن عليها المتحور (أوميكرون).

ووفقًا للبيان، فإن متحور "أوميكرون" أشد عدوى بـ70 مرة من “دلتا”، وأدى إلى موجات جديدة ضخمة من العدوى، خاصة في دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، حيث تجاوز عدد الحالات 100 ألف حالة في اليوم.

يشار إلى أن مسئولي الصحة في جنوب أفريقيا كشفوا الأسبوع الماضي، أن متحور "أوميكرون" الذي يثير الرعب في العالم منذ اكتشافه وحتى اللحظة، قد وصل إلى ذروته، في مؤشر وصفته "نيويورك تايمز"، بالباعث على الاطمئنان.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات مسئولي الصحة في جنوب إفريقيا؛ تُشير إلى أن المتحور الجديد يبلغ أقصى مدى له في فترة قصيرة.

وعلى الرغم من أن عدوى "أوميكرون" تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بالمتحورات السابقة، إلا أنها تحدث مرضًا أقل شدة من “كوفيد 19”.

المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض القارة السمراء كوفيد كورونا المستجد المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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