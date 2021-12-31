«الري»: إزالة أكثر من 70 ألف حالة تعد على نهر النيل

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة مخالفات التعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.‏

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة ، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 57 إزالة في نطاق محافظات " الغربية – أسيوط - سوهاج - قنا "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 73523 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

ويأتي ذلك في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين، بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة بالمحافظات .

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن هناك حملات إزالة موسعة لمختلف التعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعيه، مشيرًا إلى الحد من جميع مظاهر التلوث والقاء المخلفات فى المياه، وذلك للحفاظ على المجرى المائي وتوفير المقننات المائية لكافة الاحتياجات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف، وذلك في مخالفة صريحة للقانون والضوابط المنظمة، لافتًا إلى اختلاف أشكال وأحجام التعديات المرتكبة على مجرى النيل.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أطلقت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه واسترداد أراضى الدولة في كافة محافظات الجمهورية، مع تحديد مهلة ستة أشهر للقضاء على كافة أنواع المخالفات.