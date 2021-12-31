3 قتلى فى اعتداءات بالحسكة شمال شرقى سوريا

ذكرت وكالة "سانا"، أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا جراء اعتداءات بينها قصف استهدف مسجدًا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوات التركية والفصائل المدعومة منها، وسعت اعتداءاتها مساء اليوم وقصفت إضافة إلى بلدة أبو راسين قرية الأسدية القريبة منها شمال الحسكة، مما أدى إلى مقتل رجل وامرأة وطفل وإصابة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل.

وأضافت الوكالة أن القوات التركية والفصائل المرتبطة بها "قصفت بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسلاحي المدفعية والهاون ما تسبب بإصابة مدني وانهيار جزء من الجامع الكبير في البلدة ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة".

وقالت إن قصفًا مركزًا لتلك القوات استهدف قرى تل شنان والدردارة وأم الكيف وتل جمعة في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي، مما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة.

وأشارت إلى أنه لم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة غزارة القصف.

وعلى صعيد آخر ، أجبر الجيش العربي السوري، الثلاثاء الماضي، رتلًا للقوات الأمريكية على التراجع بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة في ريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في خبر عاجل، إن حاجز للجيش العربي السوري أجبر رتلًا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفًا من 5 آليات على التراجع أثناء محاولتهم الدخول إلى قرية الدردارة في ريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأشارت الوكالة إلى أنه في السادس والعشرون من الشهر الجاري اعترض حاجز للجيش العربي السوري أربع مدرعات للاحتلال الأمريكي أثناء مرورها في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة.

وذكرت مصادر محلية حينها، أن "حاجزًا للجيش السوري اعترض أربع مدرعات للاحتلال الأمريكي أثناء مرورها في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة".

وفي الـ 18 من الشهر الحالي، اعترض حاجز آخر للجيش السوري رتلًا من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولتها العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.