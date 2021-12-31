الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الروسى: قواتنا المسلحة بين الأكثر فعالية فى العالم

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية بين الأكثر تقدمًا وفعالية في العالم.

وقال شويجو، في تهنئته الجيش بمناسبة عيد رأس السنة التي نشرتها وزارة الدفاع يوم الجمعة 31 ديسمبر: "قواتنا المسلحة واحدة من أكثر القوات تقدمًا وفعالية في العالم اليوم، وهي تضمن الأمن العسكري للبلاد وتحمي مصالحها الوطنية بحزم".

وأشار إلى أن عام 2021 لم يكن سهلًا بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، لكنها "كانت تسعى لتحقيق الأهداف المحددة، وأصبحت أقوى وأكثر خبرة حيث تم تجهيز الجيش والأسطول وتعزيز قدراتهما وتحسين ظروف الخدمة في صفوفهما".

كما أعرب وزير الدفاع عن امتنانه لجميع العسكريين الذين يشاركون في محاربة الإرهاب والعمليات الخاصة، بما فيها عمليات حفظ السلام والمهام الإنسانية خارج البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي جو بادين أن موسكو تريد من الناتو النتيجة من مفاوضات الضمانات الأمنية.

وأشار أوشاكوف في حديث للصحفيين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، إلى أن الجانب الروسي أكد أنه يسعى لتحقيق النتيجة من المفاوضات حول الضمانات الأمنية، وأن بايدن أعرب عن تفهمه لهذا الموقف وأيده.

وأضاف أوشاكوف أن المفاوضات حول الضمانات الأمنية لا يجب أن تتحول لكلام بلا معنى، وأن الجانب الروسي سينتظر نتائج محددة خلال جولتين أو ثلاث من المفاوضات، قبل أن يخرج باستنتاجاته.

وذكر أوشاكوف أن بوتين أكد لبايدن أن روسيا ستتصرف مثلما كانت ستتصرف واشنطن في حال ضرورة ضمان مصالحها الأمنية.

وأضاف أن روسيا تتفهم رغبة واشنطن في مشاركة حلفائها في مناقشة الضمانات الأمنية، لكن الأهم هو الحوار المباشر مع موسكو.

وقال أوشاكوف: "جرى التأكيد على فكرة مفادها أنه في حال نجاح المفاوضات حول الضمانات الأمنية، فإن ذلك سيؤدي إلى بعض التطبيع وربما تحسن العلاقات الثنائية بشكل عام" بين موسكو وواشنطن.

العالم عالم قوات مسلح ليه الاكثر في العالم أكثر قواتنا المسلحة لمس ألم المسلحة فعالية

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وائل لطفي

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