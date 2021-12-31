الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على بورسعيد وسط احتفالات الأهالى برأس السنة (صور)

سقوط أمطار على بورسعيد
سقوط أمطار على بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد،، سقوط أمطار متوسطة بشكل مفاجئ على معظم شوارع المحافظة.

جاءت الأمطار قبل نهاية اليوم الأول للتغيرات الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي حذرت خلالها من إمكانية سقوط الأمطار بشكل غزير، وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل، وارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج للضرورة.

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سقوط أمطار على بورسعيد

الأمطار المتوسطة لم تمنع أهالي بورسعيد من الاستمتاع بيوم الخميس واحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، حيث شهد طرح البحر تواجد العشرات من السيارات والمواطنين المترجلين، وذلك للاستمتاع بالأجواء الشتوية.

وحرص الأهالي على التواجد في الحدائق والمتنزهات، والتقاط الصور التذكارية بجانب شجر الكريسماس المتواجد في الحدائق العامة، والتي تم إقامتها بأضواء مبهجة من أجل إسعاد الأهالي.

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سقوط أمطار على بورسعيد

في ذات السياق، أعلنت محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، رفع درجات الاستعداد القصوى وذلك لمواجهة التغيرات الجوية، والسيطرة على مياة الأمطار، ومنع تراكمها في الشوارع.

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سقوط أمطار على بورسعيد

وشدد اللواء عادل الغضبان على رؤساء الأحياء ورئيس مجلس المدينة بالاستعداد على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لتسهيل حركة المواطنين لتزامن موجة الطقس غير المستقر مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

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سقوط أمطار على بورسعيد
طرح فيديو محافظ تسهيل على خلال ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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