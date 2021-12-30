«في السر أفضل أم العلن؟».. الإفتاء توضح فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تداول سؤال من أحد المتابعين للبث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، من سائل يقول: ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل يمكن قراءتها في السر والعلن؟

من جانبها، قالت الإفتاء، لسورة الكهف فضل كبير يوم الجمعة، وورد بها الكثير من الأحاديث التي تدل على ذلك، وتحث المسلم على المواظبة على قراءتها حتى ينال الثواب العظيم.

حكم قراءتها يوم الجمعة

وأضافت الإفتاء، يستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.

فضل سورة الكهف

وأكدت الإفتاء إن في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وردت الكثير من الأحاديث، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

حكم قراءة سورة السجدة

وأوضحت الدار أنه يُسنُّ قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتي الفجر يوم الجمعة؛ لما ورد في السنّة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وواظب عليه، واقتفى أثره مِن بعده أصحابُه رضي الله عنهم وسائرُ السلف.

التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.