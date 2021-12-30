الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تعرف على آخر إصدارات قصور الثقافة خلال 2021

غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب

أعلن جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن صدور آخر كتب في مشروع النشر بالهيئة لعام 2021، وذلك عن أربع سلاسل هي ذاكرة الكتابة وكتابات نقدية، وسلسلة المسرح، وأخيرا سلسلة الدراسات الشعبية.

أما عن تفاصيل الكتب فقد صدر عن سلسلة ذاكرة الكتابة كتاب  " سندباد في سيارة "، وذلك ضمن سلسلة سندباديات للكاتب الكبير حسين فوزي  وهو الكتاب السادس في هذه لمجموعة بعد الكتب التي صدرت من قبل تحت عناوين ، سندباد مصري ، سندباد بحري ، سندباد عصري  ، سندباد إلي الغرب.

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 وأيضاً من سلسلة ذاكرة الكتابة التى يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكريا صدر كتاب " تراجم مصرية وغربية " لمحمد حسين هيكل ".

ومن سلسلة كتابات نقدية التى يرأس تحريرها د. حسين حموده صدر كتابين " انعكاس الثقافة القومية علي الإبداع " للراحل الأستاذ طلعت رضوان و " أحمد عبد المعطي حجازي شاعر اليوتبيا المفقودة " للدكتور رضا عطية.

 ومن سلسلة المسرح التى يرأس تحريرها الدكتور علاء عبد العزيز مسرحية " قاع" لمحمود محسن.

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 ومن سلسلة الدراسات الشعبية التى يرأس تحريرها الباحث حسن سرور كتاب " المصاغ الشعبي " لإبتهال العسلي .

 

يذكر أن قصور الثقافة كانت قد نشرت العديد من الكتب عبر السلاسل المختلفة لهذا العام، وبفضلها كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة من أبرز الهيئات المشاركة في معرض الكتاب الماضي في دورته الـ52، وأيضًا في معارض الكتاب بالمحافظات ومنها معرض كتاب الإسكندرية وغيرها من المعارض.

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كما شهد مشروع النشر طفرة حقيقية في الإصدارات ونوعيتها وأيضًا المشاريع الخاصة بالترجمة والتي شارك فيها طلاب كليات الألسن وغيرها وهي التي كانت تجربة جديدة لاكتشاف مترجمين جدد، وهو الامر الذي تحدث عنه الشاعر جرجس شكري وأكد في حينها أن هؤلاء المترجمين سينضمون لقائمة قصور الثقافة لترجمة الكتب التي تحتاجها الهيئة في الفترة المقبلة.

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هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إصدارات قصور الثقافة الشاعر جرجس شكري سلسلة ذاكرة الكتابة سلسلة الدراسات الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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