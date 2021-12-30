الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون الجديد

الجزائر
الجزائر

أعلن معهد باستور الجزائر، مساء الخميس، تسجيل 12 حالة جديدة للمتغير أوميكرون في البلاد. 

أوضح المعهد، في بيان نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية، أنه تم كشف 12 حالة جديدة للمتحور أوميكرون لفيروس كورونا بعد أن تم تأكيدها بعد إجراء تحليل التسلسل الجيني على اختبار PCR إيجابي للمعنيين، على مستوى المخبر المرجعي للمعهد.

أضاف بيان باستور الجزائر فإن الحالات الجديدة المسجلة هى: "6 مواطنين جزائريين وهي حالات كانت برفقة حالات، مؤكدة سابقا، إضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا".

وتابع "وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منها شخص واحد قادم من بريطانيا و 3أشخاص قادمين من موريتانيا".

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لأوميكرون في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في وقت سابق اليوم تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة للإصابات اليومية لفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

وتماثل 237 مريضا للشفاء, فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع، مؤكدة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

متحور أوميكرون الجزائر معهد باستور اصابات جديدة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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