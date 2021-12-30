قتل نمر نادر فى حديقة حيوان بولاية فلوريدا بعد التهامه ذراع أحد العمال

أطلقت قوات الأمن، الخميس، النار على نمر مهدد بالانقراض داخل حديقة حيوان بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن “عض” عامل دخل منطقة غير مصرح بها بجوار قفصه.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، أن أفراد الأمن وصلوا إلى حديقة حيوان نابولي في فلوريدا ليجدوا النمر وقد انتزع ذراع الرجل في فمه، مؤكدين أنهم "أُجبروا على إطلاق النار" لتحرير الرجل من أنياب النمر.

وبحسب الصحيفة تم نقل العامل جوا إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، فيما قتل النمر بعد تعرضه لإطلاق النار.

وأكد مكتب مأمور مقاطعة كولير أن الضحية كان رجلاً لديه خدمة تنظيف تابعة لجهة خارجية تعاقدت معها حديقة الحيوان.

وتشير التقارير إلى أن نمر الملايو ، الذي يُدعى إيكو البالغ من العمر ثماني سنوات، قد أمسك بذراع الرجل بعد أن وصل عبر حاجز سياج في محاولة لمداعبة الحيوان أو إطعامه.

وقال مكتب مكتب مأمور مقاطعة كولير، إن أفراد الأمن حاولوا دفع النمر دون قتله لإطلاق سراح الرجل، ولكن لم يفلح هذا الأمر ما اضطر الضابط إلى إطلاق النار عليه وقتله.

أضافوا أن عامل النظافة يبدو أنه "اجتاز حاجزًا أوليًا من السياج ووضع ذراعه من خلال سياج حظيرة النمر" في محاولة محتملة لمداعبة الحيوان أو إطعامه، فيما ستقوم لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بالتحقيق في الحادث.

وبحسب التقارير الواردة من قبل حديقة حيوان نابولي، جاء النمر إيكو إلى فلوريدا من حديقة حيوانات وودلاند بارك في سياتل.

وتصف حديقة الحيوانات إيكو بأنه "سفير عظيم لجنسه" مضيفين أنهم يأملون "عندما يراه الضيوف، يقعون في حبه".

وبحسب ديلي ميل تعتبر النمور الملاوية من الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل خطير، مع وجود أقل من 200 فرد ناضج في البرية وفقًا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض" IUCN".