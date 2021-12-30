الخميس 30 ديسمبر 2021
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محافظات

فحص وعلاج 270 حالة بقرية أولاد حمزة خلال قافلة جامعة سوهاج البيطرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

واصلت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية، حيث انطلقت إلى قرية أولاد حمزه بمركز العسيرات، وبلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية ٢٥٠رأس من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ٢٠ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن لهذه القوافل دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة ومعدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث شارك بالقافلة ٥٠ طالب وطالبة، تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

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