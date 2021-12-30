حبس 3 متهمين قتلوا جارهم في الدقهلية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين قتلوا مواطن في الشارع بمركز بلقاس بسبب خلافات الجيرة أمام المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، كما أمرت بضبط متهم رابع شاركهم في ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام بوصول فارس مصابا بطعنات نافذة، ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولى وتوفى عقب ذلك.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام أربعة من عائلة واحدة جيران المجنى عليه، تربصوا له أثناء تواجده داخل ورشة بمنزله، واستدراجوه إلى الشارع والتعدى عليه بالضرب بالشوم وطعنوه بسلاح أبيض ثم إصابوا والدته وشقيقه أثناء محاولة إنقاذه.

تبين من التحريات والفحص وجود خلافات قديمة بين المجنى عليه والمتهمين، نتيجة تعدى أحد المتهمين منذ فترة عليه وإصابته، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن على المتهم، ورفض المجنى عليه التصالح معه، فقرر المتهم الانتقام منه، وانتظره أثناء تواجد المجنى عليه داخل ورشة تابعة لوالده بالمنزل وقاموا باستدراجه والتعدى عليه بالضرب بالأسلحة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير المحضر رقم 17561 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين وجارى ضبط المتهم الرابع.

وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وسرعة ضبط المتهم الرابع الهارب، والصادر ضده حكم بالحبس فى الواقعة الأولى بالتعدى على المجنى عليه.