إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية فى القطامية للجنح

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، 3 أشخاص لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة الشقق بمنطقة القطامية.

وأقر المتهمون في التحقيقات، بارتكابهم وقائع سرقة 5 شقق بأسلوب التسلق وكسر الباب، وأرشدوا عن مكان بيعهم المسروقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية، عدة بلاغات من بعض المواطنين بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وعقب الانتقال والفحص، والتأكد من تلك البلاغات تبين صحتها، وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات، وضبط مرتكبي تلك الوقائع في أسرع وقت.

وبتكثيف التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين، وهم كل من "ن. م" و"ع . ع"و"ر.م" عاطلين عن العمل، وكونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة في ضبطهم، وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.