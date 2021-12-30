قررت نيابة السلام، اليوم الخميس، حجز سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة السلام ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة- مصابة- صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق 100 خلف حديقة بدر بمدينة السلام محافظة القاهرة.

وقالت المصابة إنها أثناء عبورها الطريق تفاجأت بسيارة مسرعة جدا ويبدوا أن سائقها كان مشغول بشيء ما ولم ينتبه للطريق ولم تشعر بشيء إلا بعد إفاقتها بالمستشفى.

أصيبت سيدة، اليوم، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها لطريق 100 في مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق أمام حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور، وجرى رفع حطام الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق 100 في مدينة السلام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.