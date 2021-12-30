الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة السلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم الخميس، حجز سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة السلام ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

كما استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة- مصابة- صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق 100 خلف حديقة بدر بمدينة السلام محافظة القاهرة.

وقالت المصابة إنها أثناء عبورها الطريق تفاجأت بسيارة مسرعة جدا ويبدوا أن سائقها كان مشغول بشيء ما ولم ينتبه للطريق ولم تشعر بشيء إلا بعد إفاقتها بالمستشفى.  

أصيبت سيدة، اليوم، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها لطريق 100 في مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق أمام حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور، وجرى رفع حطام الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق 100 في مدينة السلام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس نيابة السلام دهس سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

طلب رسمى لسكان القاهرة بعدم النزول إلى الشوارع

«كورونا» يؤجل ويلغي حفلات رأس السنة في الوطن العربي

"اقترب".. موعد عيد الفطر 2022 | العد التنازلى لشهر رمضان 1443

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى