إصابة 12 عاملًا فى حادث تصادم بالإسماعيلية

أُصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، تقل عمَّال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق ‏إسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

‏وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد في تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بمحافظة الإسماعيلية.

‏وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث وقامت خدمات المرور برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.